Происшествия 14 июня 2023, 12:00 Неизвестный пытался подорвать сотрудника администрации Запорожской области Член совета ВГА Рогов: в Мелитополе попытались подорвать сотрудника администрации Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Неизвестный попытался совершить покушение на жизнь сотрудника военно-гражданской администрации Запорожской области в Мелитополе. Об этом сообщил в Telegram-канале член главного совета ВГА Владимир Рогов.

По его данным, накануне утром кто-то заложил самодельное взрывное устройство под припаркованный у многоэтажки автомобиль начальника дорожно-эксплуатационного управления ГУП «Управление автомобильными дорогами Запорожской области». К счастью, мужчина вовремя нашел взрывчатку и сообщил обо всем правоохранителям. Устройство разминировали на месте.

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По факту покушения на убийство сотрудника ВГА уже возбудили уголовное дело, добавил Рогов.

В конце апреля при взрыве в Мелитополе погиб 42-летний полицейский Александр Мищенко. Он возглавлял Приазовское отделение полиции. Как выяснилось позже, Мищенко не раз получал угрозы от украинских силовиков. Подозреваемых в убийстве — украинца и двух россиян — удалось задержать.