Неизвестный пырнул ножом в шею охранника клуба в Краснодаре. Видео

Неизвестный в ночь на 22 ноября ударил охранника одного из краснодарских клубов ножом в шею. В распоряжении «360» оказалось видео случившегося с камер наблюдения.

На кадрах видно, что преступник зашел со спины, пырнул охранника в заднюю часть шеи и убежал.

Ролик прислали через приложение «Репортер 360» (Android и iOS).

Как рассказал сайту «Кубанские новости» официальный представитель УМВД по Краснодару Артем Коноваленко, пострадавший получил легкое ранение.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливается личность мужчины, напавшего на другого мужчину. Мужчина получил непроникающее ножевое ранение и был доставлен в больницу», — объяснил полицейский.

Очевидцы написали в соцсетях, что конфликт вспыхнул после того, как охранник не пустил мужчину в заведение. После этого он решил отомстить и взялся за нож.