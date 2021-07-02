Неизвестный мужчина в автомобиле пригрозил, что взорвет ресторан I Like Wine в Москве. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Он уточнил, что мужчина находится в автомобиле напротив ресторана в центральном округе столицы. Он уточнил, что речь идет о заведении по адресу улица Покровка дом 17 корпус 1с. По какой причине он начал угрожать его взорвать — пока не ясно.

Источник рассказал, что мужчина был в наркотическом опьянении. Он периодически выбегал из машины и подходил к посетителям ресторана, угрожая им расправой. Некоторые люди просто ушли оттуда, отметил источник. Он подчеркнул, что посетители были напуганы.

Собеседник добавил, что через некоторое время к ресторану прибыла полиция — мужчина начал набрасываться и на сотрудников.