Происшествия 02 декабря 2022, 23:53 Неизвестный при задержании в Одессе взорвал гранату — СМИ Klymenko Time: неизвестный в Одессе при попытке задержания полицейскими взорвал гранату РИА «Новости»

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Неизвестный в Одессе взорвал гранату, когда полицейские пытались его задержать, сообщило украинское издание Klymenko Time. По данным СМИ, в результате взрыва есть пострадавшие.

На место происшествия прибыли экстренные службы. На опубликованных кадрах видны машины скорой помощи, там же работают сотрудники полиции.

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Ранее жителя Одессы отправили в тюрьму на 15 лет за вывешенный на фасаде одного из домов российский флаг. Следствие установило, что он сфотографировал его и распространил в «пропагандистских целях». Одессита признали виновным в государственной измене. Мужчину также обвинили в передаче информации о передвижении подразделений ВСУ. Ему же вменили покушение на похищение местного предпринимателя.

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Власти Одессы приняли решение демонтировать памятники Екатерине II и русскому полководцу Алкесандру Суворову. Перед этим устроили голосование. За демонтаж высказались 43 человека (почти 98%), никто не воздержался и не проголосовал против, зато один человек не принимал участия в опросе. Скульптуры предложили временно перенести в Одесский художественный музей.