Полиция начала проверку после того, как неизвестный повредил газовую трубу в Крыму. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональный главк МВД.

По данным сайта «Утро.ру», было зафиксировано механическое повреждение трубы в поселке Перевальное. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». «Назначен ряд экспертиз. Проводятся мероприятия по установлению и задержанию лиц, возможно причастных к совершению преступления», — рассказали в ведомстве.