Неизвестный посреди ночи устроил погром в красногорском детском саду. Полиция ищет преступника

Мужчина посреди ночи пробрался на территорию детского сада №10 в Красногорске и устроил погром. Полиция ищет преступника, а в учреждении уже делают ремонт, чтобы принять детей в понедельник.

Все случилось в ночь на 3 октября. Взрослый мужчина ходил пошатываясь по территории детского сада и крушил предметы на его территории.

«По данному факту проводится проверка. Устанавливается причиненный ущерб и лицо, совершившее данное деяние», — заявили в пресс-службе МВД Московской области.

Мужчина повредил не только колодец, попавший на видео. Он пробрался в здание, где разбил окна, унитазы и раскидал мебель. Сейчас там проводят ремонт.

Источник фото: телеканал «360»

«В настоящее время в детском саду № 10 ведутся восстановительные работы в помещениях двух групп. Завтра, 5 октября, все дети будут приняты, а детский сад начнет работу в штатном режиме, как и положено, с 07:00», — сообщила «360» начальник управления образования Красногорска Наталья Тимошина.

Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства происшествия.