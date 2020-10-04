Неизвестный посреди ночи устроил погром в красногорском детском саду. Полиция ищет преступника
Все случилось в ночь на 3 октября. Взрослый мужчина ходил пошатываясь по территории детского сада и крушил предметы на его территории.
«По данному факту проводится проверка. Устанавливается причиненный ущерб и лицо, совершившее данное деяние», — заявили в пресс-службе МВД Московской области.
Мужчина повредил не только колодец, попавший на видео. Он пробрался в здание, где разбил окна, унитазы и раскидал мебель. Сейчас там проводят ремонт.
«В настоящее время в детском саду № 10 ведутся восстановительные работы в помещениях двух групп. Завтра, 5 октября, все дети будут приняты, а детский сад начнет работу в штатном режиме, как и положено, с 07:00», — сообщила «360» начальник управления образования Красногорска Наталья Тимошина.
Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства происшествия.