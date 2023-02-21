21 февраля 2023, 23:18
Неизвестный попытался поджечь здание администрации в Иркутской области
В Иркутской области разыскивают неизвестного, который попытался поджечь здание администрации. Об этом написало издание «Совершено секретно».
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ИА Nation News сообщило, что злоумышленника заметил охранник при просмотре записи с камеры видеонаблюдения. Поджигателю не удалось осуществить задуманное, поскольку кирпичное здание администрации обшито металлическим сайдингом. Охранник проинформировал о случившемся правоохранителей, которые занялись поиском подозреваемого.
Поджоги
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