Происшествия 21 февраля 2023, 23:18 Неизвестный попытался поджечь здание администрации в Иркутской области

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В Иркутской области разыскивают неизвестного, который попытался поджечь здание администрации. Об этом написало издание «Совершено секретно».

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ИА Nation News сообщило, что злоумышленника заметил охранник при просмотре записи с камеры видеонаблюдения. Поджигателю не удалось осуществить задуманное, поскольку кирпичное здание администрации обшито металлическим сайдингом. Охранник проинформировал о случившемся правоохранителей, которые занялись поиском подозреваемого.