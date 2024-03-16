Эксклюзив 16 марта 2024, 21:12 Неизвестный похитил ребенка на севере Москвы Источник «360»: неизвестный похитил ребенка и скрылся на автомобиле в Москве РИА «Новости»

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Неизвестный похитил ребенка четырех-пяти лет и скрылся с ним на автомобиле. Это произошло у торгового центра в районе Дмитровского шоссе в Москве, сообщил источник «360».

По предварительной информации, злоумышленник передвигается на белой машине Hyundai Solaris. Владелец авто проживает в Мытищах. Полиция сейчас разыскивает злоумышленника.

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