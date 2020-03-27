27 марта 2020, 13:50
Неизвестный похитил пистолеты Джеймса Бонда
Лондонская полиция заявила о краже пяти пистолетов, которые были реквизитом в фильмах о Джеймсе Бонде. Общий ущерб составил 120 тысяч долларов. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты».
По словам инсайдера, хищение произошло вечером 23 марта. Грабители забрали оружие фирм Beretta, Smith & Wesson, Magnum и Walther и скрылись с места преступления.
Детектив полиции Пол Ридли уточнил, что злоумышленникам не удастся продать пистолеты, так как они уникальны и слишком узнаваемы.