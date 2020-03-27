Неизвестный похитил пистолеты Джеймса Бонда

По словам инсайдера, хищение произошло вечером 23 марта. Грабители забрали оружие фирм Beretta, Smith & Wesson, Magnum и Walther и скрылись с места преступления.

Детектив полиции Пол Ридли уточнил, что злоумышленникам не удастся продать пистолеты, так как они уникальны и слишком узнаваемы.