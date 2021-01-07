Неизвестный похитил артефакты из института РАН в Петербурге

Неизвестный похитил 26 ценных археологических артефактов в Санкт-Петербурге. Предметы пропали из Института истории материальной культуры РАН. Теперь вора разыскивают сотрудники полиции.

Правоохранители узнали о похищении артефактов от вахтера института. Женщина позвонила в полицию днем 6 января, пишет ТАСС.

«Она сообщила, что неизвестный злоумышленник повредил навесные замки металлической двери подвального помещения, а также входной двери, проник в один из кабинетов института, расположенного на Дворцовой набережной, и забрал 26 предметов археологических изысканий, которые хранились там в металлическом ящике», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас подозреваемого разыскивают. Кроме того, специалисты устанавливают историческую ценность украденных артефактов. Все остальные обстоятельства пока выясняются, а также решается вопрос об уголовном деле.

Днем 6 января стало известно о пропаже фрагмента старинной печати из филиала архива РАН в Санкт-Петербурге. Речь идет о фрагменте восковой печати грамоты XIII архиепископа Зальцбургского Эберхарда I. Документ считается особо ценным в фонде, пишут «Невские новости».