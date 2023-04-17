Происшествия 17 апреля 2023, 22:05 Неизвестный погиб при попытке незаконно пересечь границу в Брянской области Брянской губернатор Богомаз: неизвестный подорвался на мине при попытке пересечь границу РИА «Новости»

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В Брянской области неизвестный попытался незаконно проникнуть на территорию России со стороны Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

«В районе села Запесочье Погарского района со стороны Украины была совершена попытка незаконного пересечения государственной границы», — написал губернатор.

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Он добавил, что попытка закончилась неудачей благодаря защитной линии, созданной военными для обеспечения безопасности жителей приграничных регионов — нарушитель подорвался на мине.

Днем 17 апреля стало известно, что в брянские пограничники задержали жителя Новошахтинска, который собирался уехать на Украину, чтобы присоединиться к радикальной группировке «Русский добровольческий корпус» и сражаться на стороне ВСУ.

Накануне Telegram-канал Baza сообщил, что в Брянске обнаружили обломки начиненного взрывчаткой БПЛА. Однако официально правоохранители пока эти данные не подтвердили.