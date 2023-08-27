Происшествия 27 августа 2023, 12:54 Неизвестный поджег релейный шкаф в Новосибирске — СМИ Shot: неизвестный поджег релейный шкаф в Новосибирске, задержались два поезда Petrov Sergey/news.ru/globallookpress

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Неизвестный поджег релейный шкаф в Новосибирске, спровоцировав задержку двух поездов. Об этом написал Telegram-канал Shot.

По данным издания, около полуночи злоумышленник пробрался к релейному шкафу на перегоне Обь — Новосибирск Западный и попытался взломать, но у него ничего не получилось. В итоге он решил совершить поджог. На двух железнодорожных путях сработала ложная занятость, оказался потерян контроль стрелок, и возникла неисправность светофоров. Поезда из Москвы во Владивосток и Читу задержались на два часа.

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На место прибыли правоохранители. Они нашли пластиковую бутылку из-под горючего вещества и окурок. Следы от колес свидетельствовали о том, что злоумышленник был на велосипеде. Поиски поджигателя продолжаются.

Ранее в Псковской области поймали завербованного украинскими спецслужбами мужчину, который попытался поджечь релейный шкаф на станции «Псков Товарный». Его задержали прежде, чем он совершил намеченное.