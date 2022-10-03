Неизвестный поджег Mercedes в Ленобласти. Возбуждено уголовное дело | 360°

Происшествия 03 октября 2022, 15:28 Поделиться Telegram

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Viber Неизвестный поджег Mercedes в Ленобласти. Возбуждено уголовное дело

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В отделение полиции Всеволожского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что неизвестный поджег автомобиль марки Mercedes в Токсово. Об этом написал «Петроград».

Прибывшие на место ЧП полицейские установили, что хозяином горящего автомобиля является 50-летний генеральный директор фирмы. Мужчина, который совершил поджог автомобиля пострадавшего, требовал у него деньги по договору с другой компанией. Не добившись получения заявленной суммы, он решил поджечь автомобиль.

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По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Злоумышленник объявлен в розыск.

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