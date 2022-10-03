Неизвестный поджег Mercedes в Ленобласти. Возбуждено уголовное дело | 360°

Все новости

Здоровье

03 октября 2022, 15:43

Россиянам дали советы при выборе молока в магазине

Знаменитости

03 октября 2022, 15:40

«Двигаться было достаточно сложно»: Люся Чеботина рассказала об участии в «Шоу Аватар»

Реклама

Подмосковье

03 октября 2022, 15:38

Министр транспорта Подмосковья назвал важные дорожные проекты в конце 2022 года

Эксклюзив

03 октября 2022, 15:33

«На нее не жаловались». Соседи рассказали о жительнице Ногинска, в квартире которой нашли тело ее 11-летнего сына

Армия

03 октября 2022, 15:31

«Паладин апокалипсиса» встревожил НАТО. В чем уникальность российской суперторпеды

Подмосковье

03 октября 2022, 15:29

Подмосковье назвали регионом с высоким уровнем долговой устойчивости

Подмосковье

03 октября 2022, 15:29

Форма для желающих поучаствовать в мобилизации появилась на портале госуслуг

Подмосковье

03 октября 2022, 15:27

Еще 13 кабинетов гериатрической помощи откроют в поликлиниках Подмосковья к концу года

Знаменитости

03 октября 2022, 15:27

Пропавший певец Легостаев рассказал, что просто долго плавал

Происшествия

03 октября 2022, 15:28

Неизвестный поджег Mercedes в Ленобласти. Возбуждено уголовное дело

Читать 360tv в

В отделение полиции Всеволожского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что неизвестный поджег автомобиль марки Mercedes в Токсово. Об этом написал «Петроград».

Прибывшие на место ЧП полицейские установили, что хозяином горящего автомобиля является 50-летний генеральный директор фирмы. Мужчина, который совершил поджог автомобиля пострадавшего, требовал у него деньги по договору с другой компанией. Не добившись получения заявленной суммы, он решил поджечь автомобиль.

Реклама

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Злоумышленник объявлен в розыск.

Реклама

Поджоги

Ленинградская область

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама