Происшествия 01 августа 2023, 00:20 Неизвестный поджег двери военкомата в центре Петербурга Подозреваемого в поджоге дверей военкомата задержали в центре Петербурга РИА «Новости»

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Полиция Санкт-Петербурга задержала мужчину, подозреваемого в поджоге дверей военного комиссариата на улице Чайковского. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба администрации Центрального района города.

По предварительным данным, неизвестный пироман сначала поджег двери военного ведомства, а после попытался протаранить на своем автомобиле арочные ворота.

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Распространившееся на один квадратный метр пламя быстро ликвидировали. Общий ущерб, который понес военный комиссариат, оценили как незначительный.

Полицейские забрали подозреваемого в отдел для установления его личности. На месте продолжают работу оперативные службы, которые приступили к осмотру автомобиля.

«Фонтанка» со ссылкой на своего корреспондента на месте событий и очевидцев сообщила, что подозреваемый пытался протаранить ворота на автомобиле ВАЗ-2199.

По данным издания, в ходе допроса подозреваемый рассказал, что получил инструкции от неизвестного мужчины, который в переписке через популярный мессенджер представился сотрудником ФСБ. В ходе беседы задержанному предложили провести акцию, чтобы получить доступ к документам, по которым можно отправиться на Украину.