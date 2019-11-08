Неизвестный подорвал банкомат в Волгограде

Вор подорвал банкомат утром 8 ноября на улице 8-й Воздушной Армии. Для этого он подтянул к устройству шланги от двух баллонов с газом. В итоге взрывной волной в офисе выбило стекла.

Злоумышленник забрал деньги из поврежденных банкоматов и скрылся с места преступления. Сумма украденного пока не установлена. При взрыве никто не пострадал.

На место ЧП приехали спецслужбы и машина скорой помощи. Возбуждено уголовное дело, написал сайт «Утро.ру».

Это уже второе за последние несколько дней нападение на отделение «Сбербанка» в Дзержинском районе.