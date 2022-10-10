Неизвестный перерезал горло мужчине в Петербурге | 360°

Происшествия 10 октября 2022, 14:17 Поделиться Telegram

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Viber Неизвестный перерезал горло мужчине в Петербурге

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В Санкт-Петербурге полиция завела уголовное дело в связи с ранением местного жителя. Очевидцы сообщили, что у мужчины было перерезано горло, написал «Патрульный Петербурга».

Пострадавшего заметили вечером в воскресенье, 9 октября, в Центральном районе города. Он лежал весь в крови у дома на Лиговском проспекте.

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Очевидцы вызвали скорую помощь. По словам медиков, мужчина находится в реанимации в тяжелом состоянии. В настоящий момент полиция выясняет подробности случившегося, а также разыскивает виновных.

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