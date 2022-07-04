Неизвестный открыл стрельбу во время парада в США. Видео

В штате Иллинойс (США) неизвестный открыл стрельбу на параде. Пострадали восемь человек, трое из них в тяжелом состоянии, пишут местные СМИ. Очевидцы выложили ролик с парада в соцсети.

Праздник устроили в американском городе Хайленд-Парк в честь Дня независимости. Очевидцы пишут в социальных сетях, что получившие самые тяжелые ранения лежат под окровавленными одеялами. Всего зрители парада слышали порядка 25 выстрелов из огнестрельного оружия.

Как пишет РИА ФАН, два человека погибли.

Власти и полиция города пока не сообщают, что могло стать причиной стрельбы. Личность стрелка тоже пока не установлена.