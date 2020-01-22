22 января 2020, 10:33
Неизвестный открыл стрельбу в торговом центре Лас-Вегаса
Неизвестный начал стрельбу в торговом комплексе Fashion Show в американском городе Лас-Вегас. Пострадали не менее двух человек. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на Breaking911.
Предполагается, что инцидент произошел из-за конфликта в группе несовершеннолетних. После происшествия подозреваемые сбежали с места стрельбы.
В настоящее время все пути подъезда к торговому центру перекрыты. Жителей города попросили не появляться на этой территории.
Сотрудники правоохранительных органов ведут расследование.