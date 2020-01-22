Неизвестный открыл стрельбу в торговом центре Лас-Вегаса

Предполагается, что инцидент произошел из-за конфликта в группе несовершеннолетних. После происшествия подозреваемые сбежали с места стрельбы.

В настоящее время все пути подъезда к торговому центру перекрыты. Жителей города попросили не появляться на этой территории.

Сотрудники правоохранительных органов ведут расследование.