15 января 2021, 17:48
Неизвестный открыл стрельбу по ребенку в Москве — СМИ
Вечером в пятницу на юго-западе Москвы неизвестный открыл по ребенку стрельбу. Об этом пишет РЕН ТВ. По предварительным данным, у 10-летнего мальчика могли вымогать деньги.
Происшествие случилось на Чечерском проезде. После того, как мальчик отказался отдавать деньги, в него выстрелили два раза из травматического пистолета — в живот и в голову.
По неподтвержденной информации, жизнь ребенку спасла теплая зимняя одежда. На место прибыли сотрудники полиции и бригада скорой помощи. В каком состоянии находится ребенок, пока неизвестно. Официальной информации от правоохранительных органов еще не поступало.