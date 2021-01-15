Происшествие случилось на Чечерском проезде. После того, как мальчик отказался отдавать деньги, в него выстрелили два раза из травматического пистолета — в живот и в голову.

По неподтвержденной информации, жизнь ребенку спасла теплая зимняя одежда. На место прибыли сотрудники полиции и бригада скорой помощи. В каком состоянии находится ребенок, пока неизвестно. Официальной информации от правоохранительных органов еще не поступало.