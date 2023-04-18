Происшествия 18 апреля 2023, 12:36 Неизвестный открыл стрельбу по людям в Иерусалиме

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В Иерусалиме в результате стрельбы на улице два человека получили ранения. Об этом сообщила газета Jerusalem Post со ссылкой на правоохранителей.

Неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов возле базы пограничной полиции, написала «Политика сегодня».

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Два пострадавших оказались ультраортодоксальными мужчинами. Сейчас они находятся в больнице. Их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.