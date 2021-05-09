Неизвестный открыл стрельбу на Таймс-сквер в центре Нью-Йорка

Три человека получили ранения в результате стрельбы на площади Таймс-сквер в центре Нью-Йорка. Стрелявший скрылся, сообщил телеканал NY1.

Мужчина ранил двух женщин и девочку четырех лет. Всех их доставили в больницу, ранения не угрожают жизни пострадавших, уточнили в полиции. Ребенка и одну из женщин ранило в бедро. Вторая женщина получила пулю в спину, сообщил ABC 7.

Все они прибыли из разных мест и не были знакомы друг с другом. Перед стрельбой, по данным канала, на Таймс-сквер вспыхнул конфликт между четырьмя мужчинами. Женщины и девочка оказались поблизости. Стрелявший не целился именно в них, уточнили в полицейском департаменте.

Полиция оцепила место преступления и предупредила водителей о том, что в этом районе возможны пробки на дорогах.

Таймс-сквер находится в центральной части острова Манхэттен, исторического ядра Нью-Йорка. Площадь расположена на пересечении Бродвея и Седьмой авеню. Это центр нью-йоркского Театрального квартала.