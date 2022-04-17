Неизвестный открыл стрельбу по прибывшим на вызов сотрудникам МЧС в Одинцово

В Одинцове неизвестный устроил стрельбу по сотрудникам МЧС прибывшим на вызов в многоквартирный дом. Как сообщил источник «360» в экстренных службах, в этот момент спасатели вскрывали дверь.

По предварительным данным, ранение получил один человек, еще один может быть в заложниках. Официальных подтверждений этой информации пока нет.

Но местные жители опубликовали кадры, как к дому подъехала машина полиции с правоохранителями в касках и щитами в руках.

По данным Telegram-канала Mash, все произошло в жилищном комплексе «Одинцово -1» на Рябиновой улице. Вскрытие квартиры с забаррикадировавшимся изнутри мужчиной запросил участковый. Он заявил, что жильцу требуется медицинская помощь.



На место приехали сотрудники полиции и психиатр. Когда сотрудник МЧС начал вскрывать дверь, то владелец квартиры выстрелил в него через дверь. По неподтвержденным данным, спасатель получил ранение.

Telegram-канал «112» утверждает, что сотрудник МЧС скончался в больнице. На месте происшествия работают бойцы ОМОН. По словам соседей, которых цитирует «112», стрельбу открыл одинокий пенсионер, который раньше вел себя неадекватно.