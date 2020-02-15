Неизвестный открыл огонь в центре Калининграда

В центре Калининграда прозвучали звуки выстрелов. Очевидцы утверждают, что неизвестный открыл огонь по прохожим на улице Баранова. Во «ВКонтакте» опубликовали первые фотографии с места событий.

Источник фото: «ВКонтакте»

Местное издание «Клопс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что у входа в Центральный рынок неизвестный мужчина открыл огонь по семье с ребенком. По неподтвержденным данным, оба взрослых убиты, а подросток ранен. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, стрелявшего задержали. По другим сведениям, он покончил с собой до прибытия полиции.

«Клопс» приводит показания очевидца. Из них следует, что одна из убитых была беременна:

«Мы подходим, само тело лежит на дороге, женщина беременная лежит за машиной убитая и одно тело, как нам сказали, лежит в машине скорой помощи. Стоит свидетель и рассказывает все это полицейским, <…> что он услышал, как женщина просит помощи, беременная. Он подошел к этой женщине, а стрелявший в это время стал стрелять в небо. Женщина была ранена, после этого стрелок выстрелил снова в женщину, она упала».

Telegram-канал Life SНОТ со ссылкой на источник утверждает, что причиной перестрелки мог стать спор владельцев двух точек на рынке. Журналисты пишут, что погибшие и стрелявший враждовали друг с другом и долго судились.