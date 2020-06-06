Неизвестный открыл огонь в Кизляре. Пострадали два человека

Инцидент произошел 5 июня около 21:30 (время совпадает с московским).

«В настоящее время ведутся мероприятия по установлению личности стрелявшего и по его задержанию», — рассказали в пресс-службе.

Подробностей инцидента там не привели. Что послужило причиной конфликта, неизвестно.

На днях стрельба произошла на Невском проспекте в центре Петербурга. 24-летний студент математико-механического факультета СПбГУ заплатил компании за помощь с поиском работы. Предложение о работе оказалось обманом, молодой человек пришел в офис, чтобы вернуть деньги.

Там у него произошел конфликт с охранником Зауром Каримовым, который выстрелил студенту в голову из травматического пистолета, после чего скрылся. Студента госпитализировали в тяжелом состоянии. Охранника задержали, его обвиняют в покушении на убийство.