    19 декабря 2019, 18:34

    Неизвестный открыл огонь у здания ФСБ. Онлайн-трансляция

    Алла Морген, Нина Петлинова

    Неизвестный открыл стрельбу из автомата недалеко от здания ФСБ на Кузнецком мосту. По неподтвержденной информации, один человек погиб. Стрелка задержать пока не удалось.
    Неизвестный открыл огонь у здания ФСБ. Онлайн-трансляция

    18:48. Источник сообщил РБК, что стрельбу открыли в приемнойФСБ. Он также сообщил, что один нападавший продолжает отстреливаться на улице.

    18:47. Очевидцы сообщают, что раненых забрала проезжавшая мимо машина скорой помощи. Врачи увезли двоих пострадавших, а также тело погибшего. Предположительно, в ходе перестрелки был убит сотрудник ДПС.

    18:46. По неподтвержденной информации, нападавших было трое, двое из них убиты.

    18:42. Очевидцы утверждают о четырех погибших, но подтверждения этому нет.

    18:38. Во всех зданиях ФСБ объявили план «Крепость». На место вызвали дежурную группа ЦСН и СОБР — 112

    18:37. Данные разнятся. Агентство «Москва» сообщает об одном погибшем и одном раненом.

    18:35. По неподтвержденным данным, погибли три человека. СМИ сообщают о том, что нападавших трое, огонь ведет один из них.

    18:30. Информация о перестрелке появилась в социальных сетях. Один из очевидцев опубликовал видео с места происшествия в Twitter.

    Девушка рассказала, что сидела в кафе в тот момент, когда началась перестрелка.

    «Машины поперек дороги, полиция с автоматами», — написала она.

    Источник сообщил «360», что неизвестный, который открыл огонь, сейчас забаррикадировался в здании на Большой Лубянке. По предварительной информации, один человек погиб. Источник сообщил, что им стал сотрудник ГИБДД, официального подтверждения этому пока не поступало.