Неизвестный открыл огонь у здания ФСБ. Онлайн-трансляция

Неизвестный открыл стрельбу из автомата недалеко от здания ФСБ на Кузнецком мосту. По неподтвержденной информации, один человек погиб. Стрелка задержать пока не удалось.

18:48. Источник сообщил РБК, что стрельбу открыли в приемнойФСБ. Он также сообщил, что один нападавший продолжает отстреливаться на улице.

18:47. Очевидцы сообщают, что раненых забрала проезжавшая мимо машина скорой помощи. Врачи увезли двоих пострадавших, а также тело погибшего. Предположительно, в ходе перестрелки был убит сотрудник ДПС.

18:46. По неподтвержденной информации, нападавших было трое, двое из них убиты.

18:42. Очевидцы утверждают о четырех погибших, но подтверждения этому нет.

18:38. Во всех зданиях ФСБ объявили план «Крепость». На место вызвали дежурную группа ЦСН и СОБР — 112

18:37. Данные разнятся. Агентство «Москва» сообщает об одном погибшем и одном раненом.

18:35. По неподтвержденным данным, погибли три человека. СМИ сообщают о том, что нападавших трое, огонь ведет один из них.

18:30. Информация о перестрелке появилась в социальных сетях. Один из очевидцев опубликовал видео с места происшествия в Twitter.

Девушка рассказала, что сидела в кафе в тот момент, когда началась перестрелка.

«Машины поперек дороги, полиция с автоматами», — написала она.

Источник сообщил «360», что неизвестный, который открыл огонь, сейчас забаррикадировался в здании на Большой Лубянке. По предварительной информации, один человек погиб. Источник сообщил, что им стал сотрудник ГИБДД, официального подтверждения этому пока не поступало.