Происшествия 10 апреля 2023, 17:55 Неизвестный открыл огонь по людям в центре Луисвилля в США

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Неизвестный открыл стрельбу в центре крупнейшего города в американском штате Кентукки. В результате происшествия множество человек пострадали, сообщил сайт kp.ru со ссылкой на опубликованное заявление правоохранительных органов в Twitter .

Местные правоохранители подтвердили сообщения о нападающем и уточнили, что стрельба началась в 300-м центральном квартале.

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Сотрудники правоохранительных органов также призвали горожан держаться в стороне от этого района.