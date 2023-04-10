10 апреля 2023, 17:55
Неизвестный открыл огонь по людям в центре Луисвилля в США
Неизвестный открыл стрельбу в центре крупнейшего города в американском штате Кентукки. В результате происшествия множество человек пострадали, сообщил сайт kp.ru со ссылкой на опубликованное заявление правоохранительных органов в Twitter .
Местные правоохранители подтвердили сообщения о нападающем и уточнили, что стрельба началась в 300-м центральном квартале.
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Сотрудники правоохранительных органов также призвали горожан держаться в стороне от этого района.
США
Стрельба
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