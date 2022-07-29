Неизвестный открыл огонь по автобусу в Кировском районе Петербурге

В четверг, 28 июля, в Кировском районе Петербурга неизвестный мужчина открыл огонь по автобусу, а затем скрылся с места происшествия. Случилось это на проспекте Народного Ополчения на перекрестке с улицей Счастливая, написал сайт Neva.Today.

По словам кондуктора автобуса, сначала были слышны звуки бьющегося стекла, а затем появились повреждения от пули на окне у водителя.

В настоящий момент преступника разыскивает полиция. Информации о пострадавших не поступало.