Эксклюзив 18 ноября 2023, 14:55 Неизвестный от имени Shaman сообщил, что заложил бомбы в «Зарядье» и Московском зоопарке Источник «360»: мужчина от имени Shaman сообщил, что заложил бомбы в «Зарядье» Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

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Пресс-служба парка «Зарядье» получила сообщение от мужчины, который представился певцом Shaman и заявил, что якобы заложил там бомбы вместе с «сыном главы Чечни Адамом Кадыровым». Злоумышленник потребовал более 66 миллионов рублей. Об этом сообщил источник «360».

Автор письма добавил, что бомбы также заложены в Московском зоопарке.

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«Я устал жить с рутиной, выдавливать эмоции. Мы с командой превратим парк и окрестности в Чернобыль», — заявил злоумышленник.

Он пообещал «убивать всех», кто попытается этому помешать, и не оставит никого в живых, если на его счет и счет Адама Кадырова не поступит 66 600 000 рублей. Сообщение закончилось фразой «игра началась, увидимся в аду».

Получатели письма вызвали полицию. Информация уточняется, обстоятельства выясняются.