Происшествия 31 августа 2023, 18:04 Неизвестный объект заметили над Псковом после атаки дронов Mash: неизвестный пролетел над Псковом со стороны Балтии после атаки дронов РИА «Новости»

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Расположенные в Псковской области силы противовоздушной обороны на следующий день после атаки дронов заметили в небе неизвестный объект, летевший со стороны границы со странами Балтии. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Военные, указали в публикации, засекли цель в 17:20. Объект находился на высоте более 1000 метров и двигался со скоростью 120 километров в час. В небо подняли истребители для перехвата цели, но объект пропал. Силовики начали прочесывать местность на наличие упавших беспилотников.

Рой беспилотников атаковал аэропорт Пскова в ночь на среду, 30 августа. Подбитые силами противовоздушной обороны дроны упали на крышу здания и взорвались, что привело к пожару. По предварительным данным, пострадал топливозаправочный комплекс воздушной гавани, а также четыре самолета Ил-76.

Губернатор региона Михаил Ведерников заявил, что в ходе проверки гражданская инфраструктура в результате атаки не пострадала. Росавиация в четверг, 31 августа, объявила о возобновлении работы аэропорта Пскова, закрытого после атаки беспилотников.