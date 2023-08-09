Важное 09 августа 2023, 08:45 Неизвестный объект упал в белгородском селе Губернатор Гладков: человек пострадал при падении неизвестного объекта в селе Колотиловка Настоящий Гладков / Telegram

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Утром 9 августа неизвестный объект рухнул в селе Колотиловка Краснояружского района Белгородской области. В результате случившегося один человек пострадал. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В 07:30 утра произошло ЧП в селе Колотиловка Краснояружского района», — написал он.

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По предварительной информации, после падения неустановленного объекта сенник на территории частного участка загорелся. Один мужчина получил ранение стопы. Врачи скорой помощи оказали ему необходимую помощь. Местный житель отказался от госпитализации.

Оперативные службы уже работают на месте происшествия. Они выясняют все обстоятельства случившегося.

Белгородская область регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ. Два дня назад Гладков сообщал, что системы ПВО сбили беспилотник, который летел в сторону Белгорода.