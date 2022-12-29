Происшествия 29 декабря 2022, 10:03 Неизвестный объект сбили в небе над Белгородом Губернатор Гладков: в Белгороде сработала ПВО, обломок упал на дорогу

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Утром 29 декабря в Белгородской области сработала система противовоздушной обороны, в небе сбили неизвестный объект. Губернатор Вячеслав Гладков рассказал в своем Telegram-канале, что никто не пострадал.

«Сработала наша система ПВО. Пострадавших нет», — написал он.

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Один обломок, по словам губернатора, упал на развязке дороги Комсомольский — Майский. В результате этого загорелась сухая трава — спасатели уже потушили огонь. Оперативные службы выяснят, повредили ли другие обломки объекты на земле.

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Видео удара в небе над Белгородом показал военный корреспондент Юрий Котенок. Он заявил, что пока неизвестно, что за объект выпустили по российскому городу.

Ранее украинские военные обстреляли другой город Белгородской области, Шебекино. Местного жителя госпитализировали с переломами костей предплечья, снаряды повредили две машины, склады и производства в промзоне, треть округа осталась без света, вышли из строя котельные и насосные станции.