Важное 20 февраля 2024, 10:54 Неизвестный объект рухнул в поле под Волгоградом Литвинов: неизвестный объект упал в поле в Еланском районе, разрушений нет

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Неизвестный объект 20 февраля упал в Еланском районе Волгоградской области. Об этом РИА «Новости» рассказал глава района Дмитрий Литвинов.

«Упал в поле, никаких повреждений на земле, и пострадавших тоже нет. Поле очень удалено от поселений», — сообщил Литвинов.

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Что именно за объект, глава района не уточнил. До этого в Сети появлялись снимки обломков неизвестного аппарата, которые обнаружили в поле рядом с селом Вязовка.

Ранее украинский беспилотник сбили в Сухиничском районе Калужской области. Губернатор региона Владислав Шапша рассказал, что обошлось без пострадавших, повреждений инфраструктуры тоже не было. До этого три дрона перехватили в Брянской области.