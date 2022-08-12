Неизвестный насмерть сбил пешехода и скрылся недалеко от Симферополя

Смертельная авария произошла в четверг, 11 августа, около 22:16 на дороге «Восточный обход со стороны села Живописное» под Симферополем. Об этом написал сайт «Новый Севастополь».

Как рассказали в пресс-службе МВД Республики Крым, неизвестный наехал на пешехода и скрылся.

«На 10 километре + 80 метров в Симферополе допустил наезд на пешехода (мужчину 1970 года рождения), который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте слева направо по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП пострадал пешеход, от полученных травм он скончался на месте», — говорится в сообщении ведомства.

Водитель покинул место ДТП и скрылся в неизвестном направлении. В настоящий момент его разыскивает полиция.