Неизвестный напал с ножом на отца и сына в Петербурге. Один из них погиб на месте

В Санкт-Петербурге, на площади Победы, у гостиницы «Пулковская», неизвестный напал с ножом на двух человек, отца и сына. В результате один из них скончался на месте.

Нападение произошло в Московском районе Петербурга. На месте работают сотрудники полиции и Следственного комитета. От ножевых ранений погиб 41-летний мужчина. В тяжелом состоянии госпитализировали второго пострадавшего, 63-летнего мужчину, который, по предварительным данным, является отцом погибшего. Полиция разыскивает преступника, объявлен план «Перехват».

Издание «Фонтанка» сообщило, что нападавший скрылся с места на черном Volkswagen Golf. В паблике «Дорожный инспектор» написали, что за рулем находился мужчина лет 40 в черной одежде. По сообщениям СМИ, жертвы нападения занимались перепродажей элитного алкоголя — в их машинах у гостиницы обнаружили солидный запас спиртного. По предварительным данным, они торговали у гостиницы прямо из «багажника» и меняли валюту.

В среду несколько мигрантов подрались у ресторана в Петроградском районе Петербурга.