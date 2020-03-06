06 марта 2020, 10:31
Неизвестный напал с ножом на мужчину и оставил его умирать в Санкт-Петербурге
Неизвестный ударил ножом в печень 25-летнего мужчину в ходе потасовки. После этого он скрылся, и оставил умирать пострадавшего на руках друга. Об этом написало РИА ФАН.
Инцидент произошел на Комендантском проспекте, 21, в Санкт-Петербурге.
Свидетель рассказал ИА Nation News, что ночью услышал шум на улице. Мужчину что-то громко выяснили, после чего один из них достал нож и ударил парня в печень. Подозреваемый скрылся. Пострадавший умирал на руках друга, который от шока начал рыдать.
Обстоятельства выясняются.