Неизвестный напал с ножом на мужчину и оставил его умирать в Санкт-Петербурге

Инцидент произошел на Комендантском проспекте, 21, в Санкт-Петербурге.

Свидетель рассказал ИА Nation News, что ночью услышал шум на улице. Мужчину что-то громко выяснили, после чего один из них достал нож и ударил парня в печень. Подозреваемый скрылся. Пострадавший умирал на руках друга, который от шока начал рыдать.

Обстоятельства выясняются.