Происшествия 08 января 2024, 22:10 Неизвестный напал с ножом на имама мечети и прихожанина в Стамбуле Власти Стамбула сообщили о вооруженном нападении на имама мечети Unsplash

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Неизвестный в центре Стамбула напал с ножом на имама мечети и прихожанина. Об этом сообщил Telegram-канал «Вести» со ссылкой на местные власти.

Сейчас жизни людей ничего не угрожает. Правоохранители задержали нападавшего, рассказали в правительстве Стамбула. Другие подробности случившегося не уточнялись. Причины поступка злоумышленника также неизвестны.

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Вечером 8 января стало известно, что в Юго-Восточном округе Москвы молодой человек напал с ножом на охранника в супермаркете из-за пакета с продуктами. Мужчина пытался украсть товар, но работник магазина помешал ему.

Накануне в Саратове пьяный водитель набросился с ножом на полицейских. Правоохранителям пришлось открыть огонь, нападавшего доставили в медицинское учреждение. Саратовец стал фигурантом уголовного дела, ему может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.