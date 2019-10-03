Неизвестный напал на таксиста с ножом в Петербурге
Пассажир такси из-за личной неприязни напал с ножом на водителя в Санкт-Петербурге. По словам пострадавшего, между ним и клиентом произошла ссора. Об этом сообщило информационное агентство «Невские Новости».
Правоохранителям поступило заявление от 24-летнего водителя такси. Он рассказал, что клиент порезал ему руки ножом.
Стражи порядка установили, что таксист подвез мужчину к дому, расположенному на улице Свободы. Между водителем и пассажиром возникла ссора, в результате которой пассажир порезал водителю четыре пальца на левой руке и мизинец на правой. После этого пострадавшего госпитализировали.
Сотрудники полиции устанавливают личность нападавшего.