Неизвестный напал на студентку в московском лифте

Московская студентка в застрявшем лифте подверглась попытке насилия от строителя из Узбекистана. Она смогла дать отпор и сообщить маме о случившемся. Нападавшего уже задержали.

Мужчина из Узбекистана напал на девушку, закрыв ей рот сзади. После чего он попытался ее изнасиловать, повалив студентку на пол и зажав в угол. Девушке удалось отбиться. Из-за происходящего кабина лифта остановилась и застряла между этажами.



После того как девушка отбилась от предполагаемого насильника, она смогла позвонить маме и рассказать ей о произошедшем. Возможно, звонок привел мужчину в чувство. Также девушке удалось дозвониться до диспетчера и вызвать лифтеров.

Нападение произошло в одном из домов московского района Нагатинский Затон. К этому моменту известно, что жертве 19 лет. Она является студенткой одного из московских вузов. По данным РЕН ТВ, нападавший — мужчина 22 лет из Узбекистана, который работает строителем. Мотивы нападения пока выясняются.