Происшествия 29 июня 2023, 06:16 Неизвестный напал на генконсульство США в Джидде и застрелил охранника Госдеп подтвердил гибель охранника и нападавшего у генконсульства США в Джидде

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Генконсульство США в городе Саудовской Аравии Джидда подверглось вооруженному нападению. Неизвестный открыл огонь и убил охранника, потом ликвидировали его самого, подтвердил Госдеп. Об этом сообщил ТАСС.

«Мы можем подтвердить сообщения об инциденте со стрельбой, который произошел сегодня у здания нашего генерального консульства в Джидде», — сказал журналистам представитель ведомства.

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Нападение случилось 28 июня в 18:45. К зданию генконсульства подъехала машина, из которой вышел мужчина с оружием и открыл огонь. Силы безопасности Саудовской Аравии ликвидировали его, но к этому времени нападавший успех убить охранника ведомства родом из Непала.

В Госдепе сказали, что граждане США не пострадали — вход в консульство оперативно заблокировали. Американские дипломаты наладили контакт с местными властями для помощи в расследовании.

США утратили влияние в Персидском заливе и на Ближнем Востоке, в том числе на Саудовскую Аравию. Она в очередной раз отказала Белому дому в просьбе увеличить добычу нефти.