Неизвестный напал на девочку в Тюмени

Мужчина напал на девочку около дома № 15 на Линейной улице в Тюмени. Мама потерпевшей рассказала об этом в беседе жильцов микрорайона в мессенджере Viber.

«Соседи! Срочно, пожалуйста! Около 15 дома ходит какой-то мужик, он только что мою дочь девяти лет на улице схватил, она убежала. Мужик ходит кругами около дома. Пожалуйста, задержите его», — попросила женщина, добавив, что звонит в полицию.

По ее словам, на подозрительном мужчине надета шапка-формовка, выглядит он «неухоженным».

По информации сайта «Дни.ру», полиция Тюмени еще не получила заявление. Один из жильцов несколько раз объехал район, однако не заметил никого, кроме детей и двух мам с колясками.