23 июня 2023, 06:19
Неизвестный на самокате поджег в Москве припаркованный автомобиль
Четыре припаркованные автомобиля сгорели из-за поджога на улице Островитянова в Москве
В Юго-Западном округе Москвы неизвестный на самокате поджег иномарку. Огонь перекинулся на три соседние автомобиля. «360» показал последствия пожара.
Спасателей вызвали на улицу Островитянова в 01:46. Очевидица рассказала, что человек на взятом в прокат самокате поджег автомобиль и скрылся. Пожарные выехали на место и оценили обстановку.
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Огонь перекинулся с одной припаркованной машины еще на три и в общей сложности распространился на 20 квадратных метров. Пострадали три Volvo и один Volkswagen. Три автомобиля выгорели дотла, четвертый получил менее значительные повреждения.
На трассе М-2 «Крым» загорелся прицеп с фейерверками. Во время движения он отсоединился от тягача, начался салют, который длился около получаса. Очевидцы сняли ЧП на видео.
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