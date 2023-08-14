Происшествия 14 августа 2023, 15:31 Неизвестный на электросамокате сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе в Краснодаре Электросамокатчик сбил женщину с ребенком в Краснодаре

Читать 360tv в

В Краснодаре молодой человек на электросамокате сбил женщину с ребенком на руках. Правоохранители начали проверку, сообщили в Telegram-канале регионального управления МВД России.

Судя по видео, которое разлетелось в Сети, женщина с ребенком переходила через дорогу на зеленый сигнал светофора на Красной улице. В этом момент ее сбили с ног. Управлявший электросамокатом остановился и помог женщине встать.

Реклама

«В результате происшествия пострадал малолетний ребенок. Сообщений в полицию по данному инциденту не поступало», — уточнили в ведомстве.

Правоохранители начали проверку по факту случившегося. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

В Сети появилась информация о том, что пострадавшая женщина — это няня. Как в соцсетях указала мама ребенка, электросамокатчик скрылся с места ДТП. Официально эту информацию не подтвердили. Также мать ребенка сообщила, что няня приняла весь удар на себя. У женщины диагностировали сильную гематому головы, повреждения шеи и плеча. У ребенка ломана ключица, у него также выявили ушиб правой руки.