Происшествия 24 мая 2023, 10:05 Неизвестный мужчина подорвал себя при попытке прорыва в Ростовскую область — Shot Shot: мужчина со взрывчаткой попытался проникнуть в Ростовскую область РИА «Новости»

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Неизвестный мужчина со взрывчаткой предпринял попытку прорваться на территорию Ростовской области, но подорвал себя при задержании пограничниками. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

ЧП произошло на пункте пропуска «Весело-Вознесенка». По предварительным данным, подрывник пересек забор и побежал в сторону ближайшей лесополосы, рядом с которой находится хутор Максимов.

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Пограничные подразделения подняли по тревоге. Когда нарушитель пропускного режима понял, что не может уйти от погони, то подорвал себя взрывным устройством и скончался.

Личность погибшего пока что установить не удалось, власти региона произошедшее никак не комментировали.

В апреле неизвестный в Брянской области пытался проникнуть на российскую территорию со стороны Украины. Однако наткнулся на мину в пределах защитной полосы и погиб, сообщал глава региона Александр Богомаз.