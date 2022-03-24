24 марта 2022, 21:29
Неизвестный мужчина бросил бутылку в кортеж Байдена в Брюсселе
Неизвестный мужчина бросил стеклянную бутылку в автомобиль президента США Джо Байдена. Ситуация произошла в Брюсселе. Об этом сообщил RT со ссылкой на портал Sudinfo.
В момент нападения злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали полицейские.
«Пьяный человек бросил бутылку. в сторону кортежа американского президента. Мы смогли немедленно задержать его», — рассказал пресс-секретарь одной из полицейских зон города Ильсе Ван Декир.