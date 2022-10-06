«Ребра сломаны, лицо черное». Неизвестный изнасиловал и ограбил 82-летнюю жительницу Подмосковья и поджег ее дом | 360°

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«Ребра сломаны, лицо черное». Неизвестный изнасиловал и ограбил 82-летнюю жительницу Подмосковья и поджег ее дом

Сын рассказал о состоянии пенсионерки, которую избил и изнасиловал грабитель

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Неизвестный напал на на 82-летнюю пенсионерку в подмосковной деревне Назимиха. Он изнасиловал, избил и ограбил ее, а затем поджег дом вместе с ней. Женщина находится в больнице. У нее сломаны три ребра и «лицо все черное», со слезами рассказал ее сын Алексей.

«Моя мама — мужественный человек, она боевая, хотя очень хрупкая, небольшого роста. Не показывает свою боль», — поделился мужчина.

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Он добавил, что пенсионерке недавно сделали две операции. Несмотря на это, она старается крепиться.

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«Я на нее смотрю и поражаюсь ее жизнеспособности», — признался Алексей.

После случившегося он и его старший брат постоянно находятся возле матери, завтра отправятся в больницу снова. Накануне брат поехал туда сразу после рабочей смены и в итоге не спал целые сутки.

Алексей опроверг сообщения СМИ о тяжелом состоянии его матери.

«Нормально она себя чувствует. Но три ребра сломаны, лицо все черное», — констатировал сын.

Ограбления

Изнасилования

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