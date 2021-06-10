Неизвестный изнасиловал двух студенток в парке «Лосиный остров»

Две девушки стали жертвами насильника в московском парке «Лосиный остров». Преступник угрожал подругам ножом, сообщили в ГСУ СК РФ.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование, соединенное с угрозой убийства». На девушек напали вечером 9 июня на пересечении Пермской и Лосиноостровской улиц.

Насильник был вооружен и заявил, что убьет их ножом. После преступления он сбежал. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и устанавливают личность злоумышленника.

В СК добавили, что 10 июня правоохранители получили информацию о покушении на изнасилование в этом же парке. По данному факту ведется доследственная проверка.

По данным источника РИА «Новости», жертвами насильника 9 июня стали две студентки второго и третьего курсов Российского государственного социального университета. По словам пострадавших, у преступника азиатская внешность. На вид ему около 25-30 лет. В тот день он был одет в белую футболку, черные брюки и кроссовки.