Происшествия 22 января 2024, 13:31 Неизвестный избил сотрудницу петербургского магазина и украл два роутера

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Правоохранители возбудили уголовное дело по факту ограбления магазина электроники в Петербурге. Об этом сообщил «Питер ТВ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

Преступление было совершено на Звенигородской улице. Согласно данным ведомства, неизвестный ворвался в помещение и напал на 21-летнюю сотрудницу торговой точки. Он избил девушку, после чего забрал два роутера и скрылся.

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Ущерб от действий злоумышленника оценили в три тысячи рублей. Стражи порядка устанавливают личность и местонахождение мужчины.