Эксклюзив 02 марта 2023, 13:50 Неизвестный избил ребенка на остановке в Петрозаводске Неизвестный мужчина избил школьника на остановке в Петрозаводске РИА «Новости»

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Мужчина избил школьника на одной из остановок в Петрозаводске. Об этом «360» сообщила мать потерпевшего Анастасия.

По ее словам, после занятий в театральном училище подросток проводил на остановку знакомых девочек и пошел к месту, откуда обычно уезжает домой. Пока он ждал транспорта, на остановку подошел неизвестный мужчина и возмутился тем, как подросток сидел на скамейке.

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«Начался диалог: мол, что тут сидишь, ноги вытянул. Сын ответил спокойно, что это не его дело. Мужчина стал угрожать сыну. Его попросили успокоиться, после чего нападавший ударил ребенка лбом в лоб, потом — кулаком по щеке», — рассказала мать ребенка.

Анастасия отметила, что ранее проговаривала с сыном, что не нужно вступать в открытый конфликт, если силы с оппонентом не равны.

«Ребенок ничего не сказал в ответ и ушел к театральному центру, откуда уже позвонил мне. Мы сразу сорвались. Когда муж приехал на остановку, там уже никого не было. Пришлось звонить в полицию и объяснять, что произошло. На остановке в тот момент стояла женщина, но, видимо, она испугалась за себя. Не буду судить», — добавила она.

По словам Анастасии, ребенок сильно не пострадал, у него небольшой синяк на щеке. Полиция уже приступила к поиску подозреваемого в нападении на школьника.

«Сын не чувствует себя подавленным, стойко все перенес. Даже когда звонил, предупредил, что тот мужчина может еще кого-то побить. Это нездоровая ситуация, когда взрослый применяет силу к тем, кто слабее, без объективных причин», — заключила женщина.