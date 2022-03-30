Неизвестный избил мужчину в Москве

В Москве неизвестный напал на мужчину и избил его, передала «Вечерняя Москва».

По данным сайта «Дни.ру», пострадавшего доставили в больницу. У него зафиксировали различные травмы. На нападавшего завели уголовное дело.

Ранее жительница Тарко-Сале умерла от травм, которые нанес ее партнер. По данным следствия, между ними произошел конфликт на почве ревности. Мужчина был пьян. Он избил женщину, в итоге она умерла от закрытой черепно-мозговой травмы.