Происшествия 18 апреля 2023, 17:15 Неизвестный избил американского журналиста в московском метро РИА «Новости»: неизвестный напал на американского журналиста в московском метро YouTube

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В Москве неизвестный мужчина напал на американского Джона Дугана, который несколько лет назад попросил в России политического убежища. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Драка произошла 15 апреля в вагоне поезда на станции «Тверская». Между американцем и его оппонентом произошел конфликт, после чего злоумышленник ударил журналиста.

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«У пострадавшего диагностировали ушибы», — рассказал собеседник агентства.

По словам Дугана, своего обидчика он видел впервые и после потасовки передал его полицейским. Мотивы напавшего мужчины неизвестны.

Джон Марк Дуган — бывший морской пехотинец и полицейский. Американец в 2012 году раскрыл коррупционную схему по привлечению средств налогоплательщиков на предвыборную кампанию шерифа округа. Через четыре года, скрываясь от слежки ФБР, он бежал из США и попросил в России политического убежища.

Дуган выступает с критикой в адрес США. Он обвинил американские власти в развязывании третьей мировой войны и указал, что жители Штатов постепенно начинают это понимать.